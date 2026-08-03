Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde 1935 yılında hizmete açılan İzmir'in Menemen ilçesindeki Tarihi Gediz Köprüsü, yaklaşık 90 yılın ardından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 1935 yılında hizmete açılan Tarihi Gediz Köprüsü'nün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Menemen Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve tadilat çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldığını belirtti.

Başkan Saygılı, '200 metre uzunluğunda, 5 kemerden oluşan Tarihi Gediz Köprüsü yeniden Menemen'in hizmetinde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde, 1935 yılında hizmete açılan Tarihi Gediz Köprüsü; yaklaşık 90 yılın ardından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı. Cumhuriyet dönemimizin ilk bayındırlık eserlerinden biri olan ve Kültürel Sit statüsünü taşıyan bu kıymetli eser, yenilenen yüzüyle hem tarihimize sahip çıkmanın hem de geçmişten geleceğe güçlü bir miras bırakmanın güzel bir örneği oldu. Bu önemli çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve Menemen Belediyemize teşekkür ediyorum. Geçmişin izlerini geleceğe taşıyan Tarihi Gediz Köprüsü, artık yeniden hemşehrilerimize hizmet veriyor. Menemen'imizin tarihî dokusuna değer katan bu kıymetli eserin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.