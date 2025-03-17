"IVECO Türkiye, markanın 50. yıl dönümünü kutlamak ve 2025 yılına dair stratejilerini paylaşmak üzere özel bir etkinlik düzenledi. 'Tek Ekip, Tek Vizyon, Tek Odak' mottosuyla gerçekleşen bu buluşma, Türkiye’nin dört bir yanından Yetkili Satıcı ve Servislerinden oluşan IVECO ailesini bir araya getirdi. Antalya’da bir araya gelen katılımcılar markanın 50 yıllık başarı hikayesini ve geleceğe yönelik vizyonunu yakından takip etme fırsatı buldu.

50. yıl toplantısında konuşma yapan IVECO Türkiye Ticari Operasyonlar Genel Müdürü Hakkı Işınak, "Bu yıl, IVECO Türkiye için çok özel bir yıl. 50 yıllık değişim ve inovasyonla dolu geçmişimizle gurur duyuyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz. Bayilerimizle ve servislerimizle birlikte tek bir ekip olarak, tek bir vizyona odaklanarak 2025 yılındaki hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

2025 YILI PAZAR STRATEJİLERİNİ AÇIKLADI VE YENİ ÜRÜNLERİNİ LANSE ETTİ

IVECO Türkiye, 2025 yılı pazar stratejilerini açıkladı ve yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlikte konuşan IVECO Asya Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Serkan Ayaz, şirketin müşteri memnuniyetine ve ürün kalitesine verdiği önemi vurguladı. Ayaz, IVECO Türkiye’nin pazar hedeflerine ve stratejilerine dair kapsamlı bilgiler paylaştı.

Yönetim kadrosunun gerçekleştirdiği sunumlarda ise, IVECO markasının gelecekteki büyüme stratejileri ve yeni ürünleri hakkında bilgiler verildi.

Asya ve Avustralya/Yeni Zelanda Başkanlığı görevine şubat ayında atanan Michael May de IVECO Türkiye’nin bayi ve servisleri ile bir araya geldiği toplantıya katıldı ve IVECO'nun global vizyonunu, Türkiye pazarının önemini ve markanın stratejilerini katılımcılarla paylaştı.

3 gün süren etkinliğin 2. gününde yapılan eğitim ve çalıştayların ardından katılımcılar etkinliğin 3. gününde lansmanı 2024 yılının son çeyreğinde yapılan tamamen yenilenmiş IVECO ürün gamında yer alan araçlarla test sürüşü yapma imkânı buldular.