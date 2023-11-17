Bursa’nın İznik ilçesinde, İtalyan vatandaşı Salvatore La Rocca müftülüğe yaptığı müracaatın ardından ihtidâ merasimi gerçekleştirildi. Müftülük personeli Muhammed Yakup Özturgut’un Kur’an- Kerim tilavetiyle başlayan tören, Müftü Nurettin Çelik’in iman esasları ve İslamiyet hakkında verdiği kısa bilgiyle devam etti. Daha sonra İtalyan Salvatore Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Merasim sonrasında La Rocca'yı tebrik eden Çelik, İsa İdris adını alan gence Diyanet İşleri Başkanlığı ihtida seti hediye etti.