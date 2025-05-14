İtalyan mutfağının en sevilen tatlarını, Türkiye’nin yerel ürünleriyle birleştiren Parme, İstanbul’da yeni şubeleriyle lezzet tutkunlarını büyülemeye hazırlanıyor. Kadın girişimci Safiye Elhan’ın önderliğinde kurulan ve kısa sürede gastronomi dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Parme, altıncı şubesini İstanbul’da açıyor!

Parme’nin farkı sadece tabakta değil…

Butik İtalyan makarnası konseptiyle dikkat çeken Parme, taptaze el yapımı makarnaları, Balıkesir’in bereketli topraklarında yetişen ürünlerle hazırlanan özel reçeteli sosları ve samimi ambiyansıyla adeta İtalya’dan bir parça sunuyor. Her lokmada İtalya’yı yaşatan bu marka, sadece bir restoran değil, aynı zamanda bir lezzet ve yaşam deneyimi sunuyor.

Kurucu Safiye Elhan, heyecanını şu sözlerle dile getiriyor:

“Parme’yi kurarken hayalimiz; insanlara sadece lezzetli yemekler sunmak değil, aynı zamanda İtalya sokaklarında yürüyormuş gibi hissettirecek bir atmosfer yaratmaktı. Müziklerimizden tasarımımıza, kullandığımız malzemelerden servis anlayışımıza kadar her detayda bu hissi yaşatmaya çalışıyoruz. İstanbul’daki yeni şubelerimizle bu deneyimi daha fazla kişiye ulaştıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca Parme’nin, kadın girişimciliğe ilham olmasını da gönülden diliyoruz.”

Yeni şubeler Kadıköy’ün gözdesi olacak

İstanbul’un en dinamik bölgelerinden Kızıltoprak ve Caddebostan’da açılacak yeni şubeler, sade ve zarif tasarımlarıyla göz doldururken; menüsündeki taze, doğal ve el yapımı lezzetleriyle de damakları şenlendirecek.

Parme, kaliteli malzeme anlayışı, el emeğiyle hazırlanan gurme tarifleri ve sıcak atmosferiyle İtalyan mutfağını Türkiye’de en iyi temsil eden markalardan biri olma yolunda hızla ilerliyor.