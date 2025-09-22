ABB bünyesinde, ANFA şirketine 6 aylık olarak sözleşmeli alınan işçiler, sözleşmelerinin sona ermesi ve devam ettirilmemesi üzerine ABB önünde basın açıklaması düzenledi. Bin 100 kadar işçinin sözleşmesinin sona ermesi sonrası işçiler, alıştıkları işlerine dönmek ve kış ayında mağdur olmamak için düzenledikleri basın açıklamasında ABB Başkanı Mansur Yavaş'a seslendi.



"Başkanımıza bizi tekrar işe alması yönünde rica etmeye geldik"

ABB bünyesinde ANFA şirketinde peyzaj işçisi olarak görev yapmakta olduklarını belirten Murat Aykaş, "Burada bulunan bulunmayan toplamda bin 65 kişi olduğuna inandığım kişilerin yüreği olarak buradayız. İlk başta işe girdiğimizde başkanımızın ve ANFA yetkililerin söylediği 6 aylık geçici işçi olarak işe alınacağımız yönünde imzalarımızı attık. İşe başladık ve işimize alıştık. Geleneksel hale gelen, bizden önceki dönemlerde 6 aylık geçici işçi alınan arkadaşlar kadroya alınıp daimi işçi olarak devam etmişler. Biz de bu ümitle çok çalıştık, çok emek sarf ettik ve bu 6 ayı tamamladık ama 6 ayı tamamlayan ilk grup arkadaşlarımızın işten çıkarılmasıyla birlikte gururumuz incindi, umutlarımız söndü. Bir eylem ya da bir karşıt değil de asıl amacımız başkanımıza bir rica. Bizi tekrar işe alması yönünde rica etmeye geldik. Çünkü buradaki arkadaşlarımız işe gerçekten alıştılar, bu işi öğrendiler, eski kadrolu çalışanlarla kaynaştılar. Herkes artık görevini bilir hale geldi. Dolayısıyla biz bu şekilde devam etmek ve buradaki açığı kapatmak istiyoruz. Ankara'nın parklarında, yeşil alanlarında, çimlerinde, otlarında, sulamasında her şeyiyle burada bir bütün olmak istiyoruz. Şimdiden bizim sesimizi başkanımız duyarsa, bizi daimi işçi olarak alırsa ona minnettar olacağız. Bin kişi olarak hesaplamayın. Herkesin annesi, babası, çoluğu, çocuğu var. Biz büyük bir topluluğuz" dedi.



"Evi kirada olan arkadaşlarım, çocuğu engelli olan arkadaşım var"

Çalışanlar olarak 6 aylık geçici işçi olarak işe alındıklarını ifade eden Dilek Aktaş, "6 ay boyunca elimizden geleni fazlasıyla yaptık. Bize zaten girerken geçici olduğumuz söylendi ama şefliğimizde de girdiğimiz alanda da bize hep kalıcı olacaksınız, sizden öncekiler 8 aylık girenler de kaldı. 6 aylık girenler de kaldı dendi. Biz de zaten ona istinaden girdik işimize. Sıcakta olsun, soğukta olsun. Elimizden geleni fazlasıyla yaptık. O yüzden işimizi tekrar istiyoruz. Evi kirada olan arkadaşlarım var, çocuğu engelli olan arkadaşım var. Sadece kendim için değil onlar için de seslenmek istiyorum. Başkanımızdan rica ediyorum işimize geri alsın bizi" diye konuştu.



"1 günde elimde yüzümde yaralar çıktı"

Sözleşmesi biten işçilerin arasında yer alan Dilan Gülşen ise şu ifadelere yer verdi:

"6 aylık diye girdik. Doğrudur, yalan değil ama biz devam olur diye düşündük. Böyle işten aniden çıkıldı. 1 günde elimde yüzümde yaralar çıktı.. Benim evim kira, 3 tane çocuğum var. Yani geçinemiyoruz. Durum ortada. 30 bin lirayla çalıştık biz bu işte. Gerçekten 30 bin lirayla, asgari ücretle. Daha öncekilerin aldığı maaşı almadık. Çoğu arkadaşıma söyledim, ben buna bile şükrediyorum dedim. Çünkü ben asgari ücretten hiç fazla almadım bugüne kadar. Evim 20 bin lira, kiram. Eşim çalışıyor ama yetmiyor. Ben hakkımı istiyorum. Ben burada yine 30 bin liraya çalışmak istiyorum. Gerçekten fazlasını istemiyorum. Benim Mansur başkanla da bir alıp veremediğim de yok."

Pankartlar eşliğinde slogan atan sözleşmesi sona eren işçiler, yapılan konuşmaların ardından belediye binasının önünden ayrıldı.