Bilirkişi raporuna göre belediyeden çeşitli organizasyon firmalarına toplam 154 milyon 453 bin lira aktarıldığı, bu ödemelerin piyasa rayiçlerinin çok üzerinde yapıldığı tespit edildi.

Yüksek bedelli konserler, kaybolan milyonlar

İddianamede, ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 32 konserin ihale süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı belirtildi. Rapora göre, konserlerin teknik şartnameleri hazırlanmadan önce fatura kesildi, ihalelerde piyasa araştırması yapılmadı ve sadece tek firmadan alınan proforma faturalarla işlemler tamamlandı.

MASAK raporuna göre, sanıklar Selahattin Çelikkaya ve Onur Evren’e ait şirketler arasında yüksek tutarlarda para transferleri yapıldı. Evren’e ait “Evren Teknik” isimli firmanın hesabından 365 milyon 576 bin lira nakit çekilerek “paranın izi kaybettirildi.”

“Zimmet” iddiası

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre:

Enfest Organizasyon üzerinden 12 konser için ABB’den 93,3 milyon lira alındı; fazla kazanç 39,6 milyon lira olarak hesaplandı.

Teknik Grup Müzik Organizasyon adlı firmaya 6 konser için 56,9 milyon lira ödendi; fazla kazanç 20,4 milyon lira olarak belirlendi.

Onur Evren’in eşine ait Universe Prodüksiyon firması da 5 konser için 80,3 milyon lira aldı; bu işlemlerde 51 milyon liralık fazlalık tespit edildi.

İddianamede, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt’un 2020’de göreve gelmesinin ardından konser işlerinin hızla arttığı vurgulandı. Bozkurt’un makam odasında sanıklarla birlikte hangi konserlerin yapılacağına dair önceden planlama yaptığı iddia edildi.

14 kişiye dava

İddianamede, eski daire başkanları Hacı Ali Bozkurt, Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir, şirket sahipleri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Sıla Evren, Kaan Alp ve belediye çalışanı Celal Akbaş hakkında 31 yıl 6’şar aya kadar hapis istendi.

Diğer sanıklar Arda Akman, Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay için ise 18 yıla kadar hapis talep edildi.

Savcılık, konser ihalelerinin “önceden planlanmış şekilde yüksek bedellerle gerçekleştirilip kamu zararına yol açtığını” belirterek, zincirleme nitelikli zimmet suçunun oluştuğu kanaatine vardı.