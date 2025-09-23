Gözaltına alınanlar hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturma Nasıl Başladı?

DW Türkçe’nin haberine göre, soruşturma 2021-2024 yılları arasında ABB tarafından düzenlenen 130 konserin maliyetlerinin kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından başladı. Özellikle Ebru Gündeş’in 29 Ekim 2023’teki konseri için 69 milyon TL harcandığı iddiası, siyasi tartışmaları alevlendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, 1 Kasım 2024’te yaptığı açıklamada “Ankara’nın bütçesinden 69 milyon lira sadece bir günlük konser için para ayırmıştır. Böyle bir bütçe, milletimize hizmet noktasında öncelikli sorunların çözümüne harcanmalıydı” diyerek Yavaş yönetimini “popülist politikalar” izlemekle suçladı.

Bu tepkilerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Kasım 2024’te inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Ankara Valiliği, 24 Mart 2025’te 130 konserden 33’ü için “kamu zararı” iddiasıyla soruşturma izni verdi. 97 konser için ise herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi.

Mansur Yavaş: “Algı Operasyonu Var”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iddiaların ardından belediye içinde iç soruşturma başlattı ve 11 Kasım 2024’te bir basın toplantısı düzenledi.

“Kusuru olan varsa arkasında durmayız. Hata yapan bedelini öder” diyen Yavaş, konser harcamalarına dair detaylı kalemleri kamuoyuyla paylaştı.

Yavaş, Ebru Gündeş konseriyle ilgili 69 milyon TL iddiasını reddederek “Ses, sahne, ışık, LED ekran, dekor dahil iki ana konser için 31,6 milyon TL harcandı. Ebru Gündeş ve ekibine ödenen toplam 4,75 milyon TL’dir. Bu rakam zaten kaşe bedelidir, abartıldığı gibi değildir” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamasında Candan Erçetin, Athena, Zeynep Bastık ve Hadise’nin de sahne aldığı 8 konserin toplam maliyetinin 94 milyon TL olduğunu belirten Yavaş “Bunu sekize bölün, kişi başı harcama ortaya çıkar. Tek sahne kurulumu üzerinden sekiz sanatçıya hizmet verildi” dedi.

Özgür Özel’den Siyasi Mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise soruşturmayı “CHP’li belediyelere yönelik siyasi operasyon” olarak değerlendirdi. Özel, 14 Kasım 2024’te yaptığı açıklamada, “CHP’li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı’na ‘CHP’li belediyelerde suç bulun’ talimatı verildiğini biliyoruz. Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Cephesinden Tepki

AK Partili yetkililer ise kamu kaynaklarının konserler için bu denli yüksek bütçelerle harcanmasını eleştirmeye devam ediyor. Nihat Yalçın, ABB yönetiminin “öncelikleri yanlış belirlediğini” savunarak “Ankara’nın önceliği konser değil, altyapı ve hizmettir” açıklamasını yineledi.

Soruşturma Siyasetin Gündeminde

ABB’ye yönelik soruşturma, İstanbul ve Beykoz belediyelerine yönelik benzer soruşturmalarla birlikte “CHP’li belediyelere yönelik sistematik denetim” tartışmasını da beraberinde getirdi. Gözaltıların ardından CHP yönetiminin ve ABB’nin atacağı adımlar merak konusu olurken, soruşturmanın sonucunun önümüzdeki günlerde siyasetin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam etmesi bekleniyor.