Ankara Metrosu'nda yer alan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin gösterildiği reklam ekranlarında ‘Delinatör Uygulaması’ adıyla gösterilen hizmet vatandaşlar tarafından dikkat çekti. Araç yoluyla yaya yolunu ayıran veya bazı noktalarda sürücüleri yönlendirmek ya da uyarmak için kullanılan plastik duba olduğu öğrenilen delinatörün, İngilizce ‘delineator’ kelimesiyle bağlantılı olduğu öğrenildi. Duba yerine delinatör kelimesinin kullanıldığı uygulamada, yola koyulan yeni dubaların hizmet olarak Ankara Metrosu’nda reklamı yapıldı.

