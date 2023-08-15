Okulları tatil ama onlar atölyeden çıkmıyor

Havaların sıcak ve okullarının tatilde olmasına aldırış etmeyen 13 pırıl pırıl üniversiteli genç, mecburiyetleri olmamasına rağmen Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin kendilerine tahsis ettiği atölyede idealleri ve heyecanları peşinde uğraş veriyor. Onlar temelden iyi yetişmenin gayreti içinde olan 13 kişilik bir sıkı takım. Kendilerini ATA UAV Takımı olarak ifade eden gençler, 2021 yılında ATATEB Kulübü bünyesinde kurulan bir insansız hava aracı takımının üyeleri. Takım Kaptanı Emre Çelik, ilk olarak TEKNOFEST 2022 için ve ABD'de düzenlenen dünyanın en prestijli insansız hava araçları yarışması AUVSI SUAS hazırlandıklarını anlatırken, “SUAS yarışmasına kabul aldık ve 71 takım arasından görev sıralamasında 18. olma başarısını gösterdik. Projemiz ilk olarak Atatürk Üniversitesinde 6 motorlu özgün tasarım İHA ile yarışmaya katıldı. 2023 yılında yarışmaya tekrardan kabul aldık. 72 takım arasında olduk, fakat yeterli desteği alamadığımızdan dolayı yarışmaya katılım sağlayamadık. Önümüzdeki süreçler devam ediyor. Asla 2024 Nisan'da TEKNOFEST, Haziran'da ise AUVSI SUAS yarışması için çalışmalara şimdiden başlayıp iyi bir ilerleme aldık. ATA UAV takımı olarak 2024 için net hedefimiz her kulvarda 1. olmaktır” dedi.



İşte ATA UAV Takımı'nın 13 üyesi

Takım bünyesinde Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden farklı mühendislik alanlarında öğrenciler bulunuyor. Takım Kaptanı Emre Çelik Elektrik Elektronik Mühendisliğinde, Muhammet Eren Keskin Elektrik Elektronik Mühendisliğinde, Ahmet Kılıç Elektrik Elektronik Mühendisliğinde, Yusuf Kaan Çelebi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde, İbrahim Yuladır Elektrik Elektronik Mühendisliğinde, Efsa Uzun Elektrik Elektronik Mühendisliğinde, Zakir Yıldız Bilgisayar Mühendisliğinde, Hüseyin Gökoğlan Bilgisayar Mühendisliğinde, İrfan Çötoğlu Bilgisayar Mühendisliğinde, Fatih Ayıbasan Bilgisayar Mühendisliğinde, Gülsever Anvarova Endüstri Mühendisliğinde, Ayşegül Baydar Endüstri Mühendisliğinde ve Batuhan Alp Karakaş Makine Mühendisliğinde eğitim hayatlarını sürdürüyor.