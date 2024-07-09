İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, Deniz Taksilerin ardından yeni yeni projesini hayata geçirdi. Çevre dostu ve düşük emisyonlu, hareket kabiliyeti ve seyir hızı yüksek, konforlu gemilerin deniz ulaşımında yer alması amacıyla Deniz Dolmuş projesi geliştirildi. 2024 Mart ayında 7 adet aracın tasarlanmaya başlandığı projede 65 kişilik ekip görev aldı. 3 adet deniz dolmuşunun üretimi tamamlayan Şehir Hatları, tarihi Haliç Tersanesi’nde düzenlenen törenle araçları suya indirdi.

Deniz Dolmuşların 15 Temmuz 2024’de ilk seferine başlaması planlanıyor. Şehir Hatları normal yolcu tarifesi ile ücretlendirilecek seferler İstinye – Küçüksu arasında olacak.

Toplu ulaşım seferlerinde kullanılmak üzere ilk etapta 7 adet deniz dolmuşunun üretimine, Haliç Tersanesi’nde 2024 Mart ayında başlandı. Üretimi ve tasarımı tamamen Haliç Tersanesi’ne ait olan deniz dolmuşlarının inşasında toplam 65 kişilik ekip görev aldı. 3 adet deniz dolmuşunun üretimi tamamlanırken, 4'üncünün inşa çalışmaları ise son aşamaya geldi. Deniz dolmuşlarının üretimi ise eylül ayında tamamlanacak. Üretimi biten deniz dolmuşlarının, İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefer yapması planlanıyor.

İBB, işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla üretilen 7 adet deniz dolmuşunun yolcu yoğunluğu düşük seferlerde kullanılmasıyla, Haziran 2024 verileriyle yıllık yaklaşık 120 milyon TL tasarruf yapacak ve 9 ay gibi kısa bir sürede deniz dolmuşları için yaptığı yatırımın geri dönüşünü sağlayacak.

Şehir Hatları, ilk deniz dolmuşlarını Galataport için yine Haliç Tersanesi markasıyla üretmişti. “Galata 1” ve “Galata 2” isimli deniz dolmuşları, hâlen Galataport‘a ring seferler yapmaya devam ediyor. İBB, bu projeyle aslında tersaneyi deniz taksilerden sonra deniz dolmuşta da seri üretim yapma kapasitesine ulaştırıyor. Kompozit malzemeden, vakum infizyon yöntemiyle üretilen 11.7 m uzunluğunda, 4.3 m genişliğinde, servis hızı 15 knot, maksimum hızı ise 25 knot olan deniz dolmuşları, aynı zamanda 33 kişilik yolcu kapasitesine sahip ve engelli erişimine uygun.

Deniz dolmuşların denize indirildiği törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir nevi İstanbul'umuzun silüeti olan vapurlarımızın yaşaması yaşatılması restore edilmesi ama aynı zamanda da özellikle Deniz Dolmuş ve Deniz Taksi gibi yeni araçların da burada yapılıyor olması, deniz ulaşımının sürdürülebilir stratejilerinin geliştirilmesi bizim için çok önem taşıyordu ve bu adımları attık. Çevre dostu, hızlı, konforlu alternatif bir deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını arttırmaya yönelik projeler ve hizmetler İstanbul’un geleceği için çok önemli adımlar. Hat sayımızı arttırırken hem de mevcut hatlardaki sefer sayılarımızı da arttırdık, arttırmaya devam edeceğiz. İstanbul'un trafik sorunu çözülmesinde denizin daha etkin rol alması için çalışmalarımız sürüyor. “Deniz Dolmuşlar da bu açıdan önemli bir adım. Yolcu yoğunluğu düşük seferlerde yüksek kapasiteli gemiler yerine ki onların oralara gitmesi ve çok düşük oranda yolcu taşımasının verimlilik açısından olsun kaynak israfı açısından olsun bizim için büyük bir kayıp olduğunu görerek arkadaşlarımız çevre dostu ve düşük emisyonlu Deniz Dolmuşlarını geliştirdiler ve bugün hepimizin gözünün önüne getirdiler. Filo optimizasyonu yapabileceğimiz ve işletme maliyetimizin de düşeceği bir yolculuk tarifi bu. Yıllık yaklaşık 120 milyon lira tasarruftan bahsediyor arkadaşlarımız. İnşallah yaptığımız yatırımı kısa sürede geri dönüşümünü sağlayacak bir modele erişecek. Yani bir yandan yüksek kapasiteli araçların gitmesinin sakıncalı olduğumuz olduğunu gördüğümüz noktalarda onların kaldırılması ama öte yandan da vatandaşlarımızın buradan niçin seferleri kaldırdınız demeyecekleri ama aynı zamanda tasarruflu bir modelin hizmetine sunulacak bir şekli İstanbulluların hizmetine sunuyoruz.” dedi.

“Aslında şehir hatları, bu dolmuşları bugün ilk kez denize indirmiyor. Daha önce Galataport'la yapılan sözleşmeyle Galataport sürecine destek olması için Galata 1 ve Galata 2 Deniz Dolmuşlarını oraya ring seferleri şekliyle yapımını yapmış ve Galataport'un da üretim masraflarını karşıladığı bu kullanımla ilgili süreçlerinde de işbirliğiyle kurumumuza sürekli kazanç sağlayan bir modeli harekete geçirmiştik. İlk etapta bu gördüğünüz dolmuşlar 7 adet olacak. 2024 Mart'ında başladık. 3 adet Deniz Dolmuş üretimini tamamladık. 4.’sünün inşa aşamasının sonuna geldik. Eylül ayında bu 7 aracın tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Üretimi biten deniz dolmuşlar İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefer yapmasını düşünüyoruz… Deniz Dolmuş bu anlamda gerçekten bizlere çok güzel bir görsellik ama aynı zamanda çok özenli bir hizmet sürecini sağlayacak. Yavaş yavaş yeni aracımızın da bir tanesini Haliç'e şu anda indiriyoruz, Haliç-4 isimli teknemiz. Tekne alkışlanır mı? Vallahi alkışlanır.”

“Bütün toplu taşıma çalışmalarını sürdürüyor olacağız. Bizi metrolarda da göreceksiniz, yeni nesil metrobüslerde de göreceksiniz. Bizi deniz ulaşımında yaptığımız yatırımlarda da göreceksiniz. Bisiklet konusunda attığımız adımları da göreceksiniz. Birçok konuda İstanbul'un yenilikçi, vizyoner, çevreci en düşük emisyona sahip, sürdürülebilir araç takviyeleriyle İstanbul'un toplu taşımasında çok başka bir döneme yürüyüşümüzü takip edeceksiniz. Bütün bu çalışmaların tamamı entegre bir ulaşım çalışması için yapılıyor. Özellikle burada Haliç'teyiz. Haliç boyunca karşıda tramvay var… Tramvayla bu yakayı özellikle Beyoğlu sahiline dönüp Haliç kıyılarında kültür sanat mekanlarını birbirine bağlayacağımız Hop On Hop Off planlarımızda bu çalışmalarımızın dahilinde… Yani oradan bir nevi mekik dokuyarak böyle zikzak çizerek yolcuları, turistleri her iki yakada bulunan turistik alanlara taşıyarak insanların, İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin çok daha büyük keyif almalarını sağlıyor olacağız. Yine Ortaköy Beylerbeyi -Çengelköy arasında da ring hattı aynı zamanda raylı sistemde hatlarımız açıldığında da entegre çalışacak şekilde hedefliyoruz. Boğazda indirdiğimiz ve indireceğimiz her türlü hatlarımızı deniz hatlarıyla buluşturduğumuzda deniz hatlarının verimliliği bir kat daha artacağını biliyoruz. Bu attığımız adımların İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”