Havaların iyice soğumasıyla birlikte “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusu yeniden gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı havanın etkisini artıracağını duyurdu. Özellikle pazartesi günü sıcaklıkların 5 derecenin altına düşmesiyle birlikte kar alarmı verildi.
Cuma Gününden Sonra Sert Soğuklar Geliyor
AKOM’un açıklamasına göre hafta boyunca İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah saatlerinde 10 derece civarında seyreden hava sıcaklığı gün içerisinde en fazla 12 dereceye çıkacak, akşam saatlerinde 9 dereceye, gece ise 8 dereceye kadar gerileyecek.
Cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların hissedilir şekilde düşmesi bekleniyor. Yeni hafta başında sıcaklıkların 5 derecenin altına inerek kış koşullarını belirginleştireceği belirtildi.
Kuvvetli Rüzgâr ve Yüksek Nem Uyarısı
AKOM, kuzey yönlerden esecek rüzgârın zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşabileceğine dikkat çekti. Rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklıkların daha düşük olacağı vurgulanırken, nem oranının yüzde 75 ile 95 arasında değişeceği ifade edildi.
Bazı bölgelerde yağış miktarının metrekareye 3 ila 15 kilogram arasında olabileceği öngörülüyor.
Pazartesi Günü Karla Karışık Yağmur Bekleniyor
Haftalık tahmin raporuna göre;
-
Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken yağış öngörülmüyor.
-
Perşembe ve Cumartesi günleri aralıklı sağanak yağmur etkili olacak.
-
Cuma ve Pazar günleri hafif yağmur geçişleri görülebilir.
-
Haftanın en dikkat çekici günü ise 29 Aralık Pazartesi. Bu tarihte sıcaklıkların 5 derecenin altına düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul İçin Gün Gün Hava Durumu
-
Salı: 10-12°C, aralıklı sağanak, rüzgâr 40 km/s
-
Çarşamba: 8-14°C, çok bulutlu
-
Perşembe: 7-12°C, aralıklı yağmur
-
Cuma: 5-9°C, bulutlu
-
Cumartesi: 2-7°C, aralıklı yağmur
-
Pazar: 2-8°C, hafif yağmur
-
Pazartesi: 1-5°C, karla karışık yağmur
AKOM, vatandaşları özellikle soğuk hava, kuvvetli rüzgâr ve olası buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.