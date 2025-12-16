Özellikle gece saatlerinde ve sisli havalarda tamamen karanlığa gömülen kule, alçak irtifada uçan helikopterler ve hava araçları için tehlike saçıyor.

Havadan çekilen görüntülerde, hava araçlarının çarpmaması için yanması gereken kırmızı ikaz ışıklarının tamamının devre dışı olduğu net bir şekilde görülüyor. Uzmanlar, bu tür yüksek yapıların uluslararası havacılık kuralları gereği sürekli olarak ikaz ışıklarıyla işaretlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

2017’deki Facia Hâlâ Hafızalarda

Büyükçekmece Televizyon Kulesi, daha önce yaşanan acı bir kazayla da gündeme gelmişti. 2017 yılında Esenyurt’ta bir fabrikadan havalanan helikopter, kuleye çarpmış; kazada helikopterde bulunan 7 kişi hayatını kaybetmişti. Aradan geçen yıllara rağmen benzer bir riskin yeniden ortaya çıkması, bölge sakinlerinde endişeye yol açıyor.

Vatandaşlar Tepkili: “Aydınlatma Yok, Önlem Alınmıyor”

Bölgede yaşayan vatandaşlar, kulenin uzun süredir karanlık olduğunu ve herhangi bir önlem alınmadığını ifade ediyor. Bir vatandaş, “Bu kadar yüksek bir yapıda mutlaka ikaz ışığı olması lazım. Helikopterler, uçaklar geçiyor. Burada ciddi bir risk var” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Çevre sakinlerinden Erdinç Avcı ise, “Her sabah buradan geçiyorum. Sisli havalarda da akşam saatlerinde de hiçbir aydınlatma yok. Daha önce burada bir kaza yaşandı. İnşallah gerekli önlemler alınır” dedi.

2017’deki helikopter kazasını hatırlatan Levent Erol da, “Kazayı haberlerde görmüştüm. Şimdi yine ikaz lambaları çalışmıyor ve bir önlem alındığını da görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kulenin Akıbeti Belirsiz

Öte yandan, Büyükçekmece Televizyon Kulesi’nin mülkiyet durumu da belirsizliğini koruyor. Kule, 2023 yılının Ağustos ayında Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından yaklaşık 249 milyon lira bedelle satışa çıkarılmıştı. Ancak satış sürecinin ardından kulenin bakım ve işletmesinden kimin sorumlu olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Yetkililere Çağrı

Vatandaşlar ve havacılık güvenliği açısından uzmanlar, olası bir facianın önüne geçilmesi için yetkililerin acilen harekete geçmesini istiyor. Çalışmayan ikaz lambalarının bir an önce onarılması ve kulenin düzenli bakım altına alınması gerektiği vurgulanıyor.

Büyükçekmece Televizyon Kulesi’ndeki bu ihmalin giderilmemesi halinde, İstanbul hava trafiği açısından yeni bir tehlikenin kapıda olduğu ifade ediliyor.