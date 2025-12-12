İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumunda 2026 yılında uygulanacak mezarlık ücretleri ve hizmet bedellerine ilişkin tarife değişikliklerini karara bağladı. Yeni ücretlendirme 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Cenaze hizmetlerinin çoğu ücretsiz kalıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte gasilhane hizmetleri, tahta tabut, tabut örtüsü, defin işlemleri ve İstanbul dışına cenaze nakli gibi temel hizmetlerin ücretsiz sunulmasına devam edilecek.

Bununla birlikte ücretli kalemlerde dikkat çeken artışlar yaşandı.

Tabutlu defin ücreti: 1.184 TL → 2.368 TL

Briket lahit: 3.700 TL → 7.400 TL

Kabir nakli (yer bedeli hariç): 5.968 TL → 11.936 TL

Tek katlı lahit mezar: 9.240 TL → 18.480 TL

Çift katlı lahit mezar: 12.340 TL → 24.680 TL

Mezar yeri fiyatlarında büyük artış

Mezarlıklar, bulunduğu lokasyona göre dört gruba ayrılırken, zam oranları özellikle birinci grupta oldukça yüksek oldu.

1. Grup (Karacaahmet, Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan vb.)

Yer bedeli: 17.904 TL → 53.712 TL

Yan boş yer: 55.824 TL → 167.472 TL

Boş mezar yeri: 111.632 TL → 334.896 TL

Çocuk mezarı: 17.904 TL → 53.712 TL İSPARK otoparklarına yüzde 62,5’e varan zam İçeriği Görüntüle

2. Grup (Edirnekapı Şehitlik, Feriköy, Avcılar, Merdivenköy vb.)

Yer bedeli: 3.248 TL → 6.496 TL

Yan boş yer: 22.384 TL → 44.768 TL

Boş mezar yeri: 44.788 TL → 89.536 TL

Çocuk mezarı: 3.248 TL → 6.496 TL

3. Grup (Hekimbaşı, Kurtköy, Kilyos, Çekmeköy, Cebeci vb.)

Yer bedeli: 272 TL → 408 TL

Boş mezar yeri: 14.928 TL → 22.392 TL

Yan boş yer: 7.456 TL → 11.184 TL

Çocuk mezarı: 128 TL → 192 TL

4. Grup (Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz, Kısırkaya vb.)

Yer bedeli: 272 TL → 408 TL

Boş mezar yeri: 7.152 TL → 10.728 TL

Yan boş yer: 3.584 TL → 5.376 TL

Çocuk mezarı: 128 TL → 192 TL

Gayrimüslim mezarlıklarında da fiyatlar iki katına çıktı

Mezar yeri: 1.360 TL → 2.720 TL

Yan mezar yeri: 14.336 TL → 28.672 TL

Boş mezar yeri: 23.280 TL → 46.560 TL

Çocuk mezarı: 544 TL → 1.088 TL

Çeşme suyu kullanım bedeline rekor zam

Mezarlık içi çeşme suyu kullanım ücreti 61.600 TL’den 500.000 TL’ye çıkarıldı. Böylece bu kalemdeki artış oranı yüzde 710’un üzerine çıktı.