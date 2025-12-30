Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’u Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve iş birliği alanlarının ele alındığı görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüşmede, Türkiye’nin Somali’ye yönelik siyasi, ekonomik, güvenlik ve insani yardımlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularının masaya yatırıldığı öğrenildi. Liderlerin ayrıca Afrika Boynuzu’ndaki son gelişmeler ve bölgesel istikrar konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek alınan kararlar ve iş birliği mesajlarına ilişkin açıklamalarda bulunmaları bekleniyor.

Türkiye ile Somali arasında son yıllarda artan diplomatik temaslar, savunma, ticaret ve kalkınma projeleri alanlarında çok boyutlu ortaklık çerçevesinde devam ediyor.