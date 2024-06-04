Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte İstanbullular sahillere akın etti. Sıcaktan bunalıp soluğu Caddebostan Sahili'nde alan bazı vatandaşlar sahilde dinlenirken bazı vatandaşlar da kendilerini denize bıraktı. Serin suda keyif yapan vatandaşlar sahilleri doldururken İstanbul’da termometreler 32 dereceyi gösterdi. Nem oranının yüzde 40 olarak kaydedildiği kentte serinlemek isteyenler Caddebostan Sahili'nde yoğunluğa neden oldu. Sahil boyu bisiklet sürenlere sıcaktan dolayı denize giren vatandaşlar eşlik etti. Öte yandan sıcaktan bunalıp denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi.



"Yanıyoruz abi"

Ahmet Cankara isimli vatandaş, “Pendik’ten kalktık, Caddebostan Sahile geldik. Hava çok sıcak, yanıyoruz. Hava sıcaklığı gölgede 35 derece, açıkta 40 derece, yanıyoruz abi. 2 saattir denizdeyiz. Evde yanmayın, çıkın denize gelin” diye konuştu.