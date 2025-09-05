Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin yeni eğitim yılına başlayacağı hatırlatıldı. İlk gün 17 bin servis aracının trafiğe çıkacağı, ayrıca binlerce velinin çocuklarını kendi araçlarıyla okula götürmesinin beklendiği belirtildi.

Trafikte oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla bu düzenlemenin yapıldığı kaydedilen açıklamada, “8 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 - 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

Bu karar sayesinde, servis güzergahlarının ve trafik akışının daha düzenli bir şekilde tespit edilmesi, öğrencilerin okula daha güvenli ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.