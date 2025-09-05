Renault, 74 bin 139 adetlik satışla pazar liderliğini korurken, markanın popüler modeli Clio 30 bin 444 satışla en çok tercih edilen otomobil oldu.

Toplam Pazar %7,2 Büyüdü

2025’in ilk 8 ayında Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %7,24 artarak 817 bin 345 adede ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları %8,05 artış kaydederken, hafif ticari araç pazarı %4,1 büyüdü.

Markalar Arasında Renault Açık Ara Önde

Marka bazında satış sıralamasında ilk sırayı Renault aldı ve %11,3’lük pazar payına ulaştı. Renault’u 47 bin 645 satışla Volkswagen, 47 bin 264 satışla Toyota izledi. Fiat 46 bin 424 adet, Hyundai 40 bin 907 adet, Peugeot ise 37 bin 475 adetlik satış gerçekleştirdi.

Model Bazında Clio, Tesla ve Togg Dikkat Çekti

Model bazında ilk sırada yine Renault Clio yer alırken, Tesla Model Y 25 bin 756 adetle ikinci, Renault Megane Sedan 23 bin 46 satışla üçüncü oldu. Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X, 21 bin 70 adetle dördüncü sırada yer aldı. Elektrikli SUV segmentinde öne çıkan BYD Seal U ise 18 bin 493 satışla beşinci oldu.

SUV’lar Türkiye’nin Favorisi

Gövde tiplerine göre satışlarda SUV’lar %62,8 pay ve 410 bin 891 adetlik satışla açık ara önde. Sedan otomobiller %22,1 pay, hatchback modeller ise %14,2 pay aldı.

Yakıt Türlerinde Benzin ve Hibrit Önde

Yakıt tercihlerine bakıldığında, benzinli otomobiller %46,5 payla pazarın lideri. Hibrit araçlar %26,3, elektrikliler ise %18,5’lik pay aldı. Dizel otomobillerin payı %8’e gerilerken, otogazlı modeller yalnızca %0,7 ile sınırlı kaldı.

İlk 10 Marka Satış Rakamları

ODMD verilerine göre 2025 ocak–ağustos döneminde en çok satan ilk 10 marka:

Sıra Marka Satış Adedi 1 Renault 74.139 2 Volkswagen 47.645 3 Toyota 47.264 4 Fiat 46.424 5 Hyundai 40.907 6 Peugeot 37.475 7 BYD 31.884 8 Opel 28.770 9 Skoda 26.455 10 Citroen 26.183

Türkiye otomotiv pazarında yılın kalan 4 ayında elektrikli ve hibrit modellerin payının daha da artması bekleniyor.