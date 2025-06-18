Günün en sıcak saatlerinde dışarıda olan bazı turistler, güneş ışınlarından korunmak için yanlarında getirdikleri şemsiyeleri açarak dolaşmayı tercih etti. Kentin en hareketli bölgelerinden biri olan Taksim'de ise vatandaşlar ağaç gölgeleri, bina saçakları ve dükkan önlerine sığınarak bir nebze olsun serinlemeye çalıştı. Su ve dondurma satan seyyar satıcılar da gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Turist rehberleri, aşırı sıcaklar nedeniyle grup gezilerini kısa tutarak katılımcılara sık sık dinlenme molası verdirdi. Özellikle çocuklu aileler ve yaşlı turistler, gölgelik alanları tercih ederek sıcaktan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji uzmanları ise İstanbul’da hafta boyunca sıcaklıkların etkisini sürdüreceği, rüzgarın zayıf, nem oranının ise yüksek seyredeceği konusunda uyarıda bulundu. Bu durumun, hissedilen sıcaklığı daha da artırması bekleniyor.

Kentte yaşayanlar ve ziyaretçiler, uzmanların "güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayın, bol sıvı tüketin" uyarılarına kulak verirken, serinlemek için açık alanlardan çok kapalı ve klimalı mekanlara yöneliyor.