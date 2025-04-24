Özellikle Avrupa Yakası’nın batısında yer alan ilçelerde daha yoğun hissedilen deprem, doğuya doğru ilerledikçe şiddetini kaybetti. USGS'nin yayımladığı detaylı harita, İstanbul’un adeta sokak sokak ne kadar sallandığını gözler önüne serdi.

Batı İlçelerinde Etki Daha Fazla Hissedildi

Depremin merkez üssüne en yakın konumda bulunan Silivri’de sarsıntı 5,5 şiddetinde hissedildi. Onu takip eden Beylikdüzü (6,1), Esenyurt (6) ve Büyükçekmece (6) ilçeleri ise en yüksek sarsıntıyı yaşayan bölgeler arasında yer aldı. Avcılar’da şiddet 5,9 olarak ölçülürken, Küçükçekmece’de bu oran 5,2’ye geriledi.

İç Kesimlerde ve Doğuya Doğru Azalan Şiddet

Başakşehir, Bakırköy ve Esenler gibi ilçelerde 4,9 şiddetinde hissedilen sarsıntı, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Sultangazi gibi bölgelerde 4,8 olarak ölçüldü. Tarihi yarımada Fatih’te ise 4,5 şiddetinde hissedilen deprem, Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu gibi merkezi ilçelerde 4,3 seviyelerinde yaşandı.

Anadolu Yakası Daha Az Etkilendi

Depremin etkisi Anadolu Yakası'nda daha düşük seviyelerde hissedildi. Üsküdar, Pendik, Ataşehir gibi ilçelerde şiddet 4,2 - 4,5 aralığında ölçülürken, Şile ve Kartal gibi kıyıya yakın yerlerde bu oran 3,8 - 3,9 seviyelerine kadar düştü.

Artçı Sarsıntılar Sürüyor

Uzmanlar, merkez üssü Silivri açıkları olan depremin ardından artçı sarsıntıların gün boyu devam ettiğini belirtiyor. Vatandaşlara ise yetkililer tarafından sakin olmaları ve resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri yönünde uyarılar yapılıyor.