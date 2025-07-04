Geçtiğimiz haftayı mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da, 5 Temmuz Cuma günü itibarıyla sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. AKOM'un açıklamasına göre; sıcaklıklar artarken nem oranı da hissedilir şekilde yükselecek. Bu durum, özellikle gece saatlerinde uyku konforunu olumsuz etkileyebilir.

GÜNEŞ ÇARPMASINA DİKKAT!

AKOM, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunulmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle yaşlılar, çocuklar, hamile kadınlar ve astım ile kalp yetmezliği gibi kronik hastalığı olan bireylerin güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmaları istendi.

METEOROLOJİ: 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de benzer uyarılarda bulunarak, sıcaklıkların Türkiye genelinde artarak pek çok ilde 40°C’yi aşmasının beklendiğini açıkladı. İstanbul'da da hissedilen sıcaklıkların bu seviyelere yaklaşması bekleniyor.

AKOM’un "kırmızı alarm" olarak nitelediği bu süreçte, gölgede kalmaya özen gösterilmesi, bol su tüketilmesi ve mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması öneriliyor.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yetkililer, özellikle toplu taşıma, park-bahçeler ve açık alanlarda bulunan vatandaşların sağlıklarını riske atmamaları için gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtti.

5-9 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da sıcaklık haritası kırmızıya dönecek. Vatandaşların hem kendilerini hem de çevresindekileri bu süreçte dikkatle koruması bekleniyor.