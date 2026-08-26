Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nun öncülüğünde düzenlenen İstanbul Fitness Week, 27-30 Ağustos tarihlerinde Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde spor, fitness, wellness ve spor teknolojileri sektörünü aynı çatı altında buluşturacak.

İstanbul Fitness Week; Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Millî Takım Seçmeleri, IFBB Semi Pro ve Türkiye'de ilk kez düzenlenecek IFBB World Fitness Sports Games'in yanı sıra farklı spor branşları, eğitimler, yarışmalar ve marka deneyimleriyle dört gün boyunca İstanbul'da spor ve fitness dünyasını bir araya getirecek.

Yarın saat 11.30'da gerçekleştirilecek protokol açılışıyla başlayacak organizasyon, dört gün boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek sporcuların yanı sıra yurt dışından sporcular, antrenörler ve sektör profesyonellerinin de İstanbul'da buluşması bekleniyor.

Türkiye'nin şampiyonları ve milli takım sporcuları belirlenecek

İstanbul Fitness Week'in ilk üç gününde Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri gerçekleştirilecek. 27, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek müsabakalarda gençler, büyükler ve master kategorilerinin yanı sıra kadın ve erkek sporcular farklı yaş, boy ve kilo gruplarında mücadele edecek. Tekerlekli sandalye vücut geliştirme kategorisi de organizasyonda yer alacak. Sporcular, Türkiye şampiyonluğu için mücadele ederken aynı zamanda Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek millî takım kadrosunda yer alabilmek için sahneye çıkacak. 30 Ağustos Pazar günü ise uluslararası organizasyonlar gerçekleştirilecek. IFBB Semi Pro kapsamında 10, IFBB World Fitness Sports Games kapsamında 16 olmak üzere toplam 26 Pro Card dağıtılacak. Böylece İstanbul, profesyonel kariyer hedefleyen sporcular için de önemli bir uluslararası mücadeleye ev sahipliği yapacak.

6,8 trilyon dolarlık wellness ekonomisinin farklı bileşenleri İstanbul'da

İstanbul Fitness Week, yarışmaların yanı sıra küresel ölçekte hızla büyüyen fitness ve wellness ekonomisinin farklı alanlarını da aynı platformda buluşturacak. Global Wellness Institute verilerine göre küresel wellness ekonomisi 2024 yılında 6,8 trilyon dolara ulaştı. 2029 yılında ise bu rakamın yaklaşık 9,8 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Fiziksel aktivite pazarı 2024 yılında 1,14 trilyon dolara ulaşırken, sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi pazarının büyüklüğü yaklaşık 1,15 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Bu büyük ekonominin farklı alanlarında faaliyet gösteren sektör temsilcileri İstanbul Fitness Week'te bir araya gelecek. Dünyanın önde gelen fitness ekipman üreticileri, besin destekleri alanındaki üreticiler, spor teknolojileri firmaları, sağlıklı gıda ve wellness çözümleri sunan şirketler ürün ve hizmetlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Yaklaşık 150 firmanın ve 250 katılımcının yer alacağı organizasyonda stant alanlarında yüzde yüz doluluk oranına ulaşılırken, dört gün boyunca yaklaşık bin sporcu ve antrenörün İstanbul'da ağırlanması bekleniyor.

Yeni nesil spor teknolojileri ve fitness ekipmanları

Fitness sektörünün dönüşen yapısı da İstanbul Fitness Week'in önemli başlıkları arasında yer alacak. Yeni nesil kardiyo ve kuvvet ekipmanları, akıllı antrenman sistemleri, performans ölçüm teknolojileri, fonksiyonel antrenman çözümleri ve sağlıklı yaşam teknolojileri sektör profesyonelleri ve sporseverlerin incelemesine sunulacak. Organizasyon; fitness merkezi işletmecileri, personal trainerler, antrenörler, sporcular, distribütörler, yatırımcılar, satın alma profesyonelleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirirken, markalara ürünlerini tanıtma, ziyaretçilere deneyimletme ve yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı da sağlayacak.

Sporun farklı branşları aynı çatı altında

İstanbul Fitness Week boyunca vücut geliştirme ve fitness müsabakalarının yanı sıra Fight Stage karşılaşmaları, Kaykay Deneyim Alanı, Pickleball, Hybrid Training Challenge, Padel Cup ve Kalisteniks Türkiye Şampiyonası gibi farklı spor branşları da gerçekleştirilecek. Ana sahnede pilates, HIIT, step, yoga, cycling, dans, Zumba, Animal Flow, Jumping Fitness, trampolin kardiyo, Pound ve Les Mills gibi farklı egzersiz disiplinlerinde grup dersleri düzenlenecek. Organizasyon kapsamında ayrıca personal training ve antrenörlük eğitimleri gerçekleştirilecek. Antrenman bilimi, mekanik gerilim, hipertrofi, yük, homeostaz, adaptasyon ve rejenerasyon fizyolojisi gibi başlıkların ele alınacağı eğitimlerin yanı sıra sporcu beslenmesi ve performans konularında da uzmanların katılımıyla oturumlar düzenlenecek.