A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler, 28 Ağustos Cuma günü grubun son maçında Polonya ile karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Predrag Balandzic (Sırbistan)

Almanya: Sarah Straube, Lina Alsmeier, Camilla Weitzel, Hanna Orthmann, Leana Grozer, Anastasia Cekulaev, Annie Cesar (L) (Patricia Nestler (L), Hannah Kohn, Lena Kindermann, Monique Strubbe, Emilia Weske)

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Başantrenör: Konstantin Bitter

Türkiye: Melissa Vargas, Hande Baladın, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Gizem Örge (L), (Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Setler: 21-25, 27-25, 20-25, 19-25

Süre: 117 dakika (28, 32, 29, 28)