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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler, 28 Ağustos Cuma günü grubun son maçında Polonya ile karşılaşacak.

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