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Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleye; Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Ismael El Korchi, Erwin Jan Feuchtmann, Bogdan Radivojevic ve Uros Pavlovic ilk yedisiyle başladı. Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 önde tamamlarken, karşılaşmadan da 38-32 galip ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

Beşiktaş Hentbol Takımı, Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

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