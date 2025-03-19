Taksim Metrosu ve Vatan Caddesi Kapatıldı

Karar kapsamında, İstanbul'un önemli noktalarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim istasyonu geçici süreyle hizmete kapatıldı. Ayrıca, güvenlik tedbirleri çerçevesinde Vatan Caddesi'ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, vatandaşların güvenliği için alınan bu önlemlere uyulması gerektiğini belirterek, toplumsal huzurun sağlanması adına herkesin kurallara riayet etmesi çağrısında bulundu. İstanbul'da alınan bu yasak kararının, güvenlik koşullarının değerlendirilmesine bağlı olarak yeniden gözden geçirilebileceği ifade edildi.

9.03.2025 Günü saat 06.00 itibarıyla kapanacak yollar

1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı arası),

2- Adnan Menderes Bulvarı yan yollar (Akdeniz Caddesi - Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

3- Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

4- Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

5- Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

6- Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

7- Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

8- Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak



Alternatif yollar

1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

2- Atatürk Bulvarı

3- Fevzi Paşa Caddesi

4- D-100