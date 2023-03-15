Sultangazi’de AFAD Gönüllülük Eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sultangazi’de 110 gönüllüye afet eğitimi veriyor. Teorik ve uygulamalı olmak üzere 5 gün süren Sultangazi Destek AFAD Gönüllüsü Saha Eğitimleri, hafif enkaz kaldırma, enkazda arama kurtarma gibi teorik ve uygulamalı derslerden oluşuyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın felaketiyle birlikte deprem ve afet eğitiminin önemi bir kez daha anlaşıldı. Muhtemel bir depremde arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen gönüllüler, AFAD’ın teorik ve uygulamalı eğitimlerine katılmak için harekete geçti.

Önce Teorik sonra uygulamalı eğitim

110 ilçe sakini; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Sultangazi Destek AFAD Gönüllüsü Saha Eğitimlerine katıldı. AFAD eğitmenlerinin belediyede 2 gün boyunca verdiği hafif arama kurtarma teorik dersleri tamamlandı. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da son teorik derste gönüllü ekiplerle birlikteydi.

‘Gönüllü ekipler hayati önem taşıyor’

Başkan Dursun, Kahramanmaraş merkezli depremde SAK-E ekiplerinin ve Sultangazi AFAD ekiplerinin anında afet bölgesine intikal ettiğinin altını çizdi. Bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin daha çok şuurlanmaya ve daha çok arama kurtarma gönüllüsüne ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Tüm Türkiye’nin yüreğini sızlatan, büyük bir acı yaşatan asrın felaketi, bizlere bir kez daha deprem ülkesi olduğumuzu gösterdi. Arama kurtarma ekiplerimizin sayısı, niteliği ve muhtemel bir durumda anında bölgeye intikal etmesi hayati önem taşıyor” diye konuştu.

3 gün boyunca Florya’da verilecek uygulamalı eğitimle 110 gönüllü; enkazda arama kurtarma, enkaz kaldırma gibi eğitimlerin ardından AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanacak.