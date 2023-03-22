Cinayet anı kamerada

Sultaniye Mahallesi’nde yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde arkadan yaklaşan zanlı S.Ç., eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği şahsı tek el ateş ederek öldürüyor.

Sultaniye Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olayda S.Ç. isimli zanlı eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı başından vurarak öldürmüştü. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde elinde silahı ile arkadan yaklaşan S.Ç. şahsa tek el ateş ederek başından vuruyor.

Olayla ilgili konuşan bir görgü şahidi, "Sabah saat 07.40 sıralarında bir vatandaş önden gidiyor diğeri arkadan gelip tek el sıktı ve öldürdü. Başında bekledi bir yere gitmedi. Polis memuru arkadaş geldi teslim aldı kendisini. Üzücü bir olay. Namus davası dediler ama net olarak sebebini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.