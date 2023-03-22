Ataşehir’de “Deprem Ve Afetlere Hazırlık” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, 11 ili etkileyen ve on binlerce cana mal olan depremlerin ardından Ataşehir Belediyesi; Ataşehir halkını bilgilendirmek, muhtemel deprem ve benzer afetlere karşı tedbir almak amacıyla “Deprem ve Afetlere Hazırlık” toplantıları gerçekleştirmeye başladı. Bu çerçevede ilk toplantı 21 Mart Salı akşamı Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi başkanlığında Ataşehir Belediyesi Nikâh Salonu’nda düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ataşehir’i depreme dirençli hale getirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız kentlere sahip çıkmak zorundayız. Türkiye bir deprem kuşağında, İstanbul da bir deprem kuşağında. Belediye olarak bizlere büyük görevler düşüyor. Bugün burada sitelerimiz ile beraber tüm Ataşehir ile ilgili çalışmalar yapacağız. Bizler Ataşehir Belediyesi olarak komşularımızın menfaati ve hakkı için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Bundan sonraki süreçlerde de buna benzer toplantılar gerçekleştireceğiz. İlçemizin geleceği adına hep beraber karar vereceğiz. Duyarlılık gösterip davetimize katılan tüm komşularıma teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan İlgezdi, Ataşehir’in 17 mahallesini ilgilendiren imar planları hakkında da detaylı bilgileri Ataşehirli yurttaşlarla paylaştı.

Yaşanan depremlerde hayatını kaybeden yurttaşlar için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sami Teymurtaş, “Ataşehir’in Jeolojisi ve Depremselliği” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ülkemizde deprem yönetiminde ivedilikle yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini vurgulayan Sami Teymurtaş, toplantıda şunları söyledi: “Tüm toplumu kapsayacak, kriz ve risk yönetimi bütünlüklü uygulayacak çağdaş, güçlü ve etkin bir afet yönetim sistemi bir an önce oluşturulmalıdır. Gerek kurumsal gerekse mevzuat alanında geniş çerçeveli düzenlemeler yapılmalıdır. Bizler Yerbilimcileri olarak; depreme dirençli şehirler istiyoruz. Yaraları saran değil, yaraları olmayan bir ülke olmak istiyoruz.”

Toplantının devamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Eski İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, “Doğal afetler ve ortaya çıkan sorunlar nelerdir, güvenli bir yerleşme ve yapılaşmanın sağlanması için neler yapılmadır, afetlere karşı dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelişmeyi sağlamak için yapılması gerekenler nelerdir” konuları hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Son olarak da, Kandilli Rasathanesi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, Marmara Denizi’nde olması muhtemel deprem ve Kahramanmaraş depremleriyle ilgili karşılaştırmalı bilgiler paylaştı.

Bilgilendirme toplantısında ayrıca Hatay’da arama kurtarma çalışmalarında görev alan Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK), deprem bölgesinde yaşadıklarını ve yürüttükleri çalışmaları anlattı. ATAK ekip sorumlusu Cemre Kaya, çalışmalara katıldıkları bölgelerde enkaz altında vefat edenleri buldukları anları aktarırken, "Deprem anında hareket etmeyin bulunduğunuz yere çökün, kapanın, tutunun. Deprem sırasında en kolay korunma yöntemi. Bunu çalışmalarda kurtardığımız olaylardan bir kez daha deneyimlemiş olduk” ifadelerini kullandı.

Toplantıya; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Kudret Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları, konuyla ilgili birim müdürleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Eski İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, Kandilli Rasathanesi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sami Teymurtaş, Ataşehirli muhtarlar, site yöneticileri ve yurttaşlar katıldı.