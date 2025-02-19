Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli personel, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Vali Gül, vatandaşları uyararak, "Zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" diyerek dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.