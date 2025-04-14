Uraloğlu, bu sistem sayesinde İstanbul Havalimanı'na aynı anda üç uçağın iniş yapabileceğini ve yine üç uçağın eş zamanlı olarak kalkış gerçekleştirebileceğini belirterek, Avrupa’da bu uygulamayı hayata geçiren ilk ülkenin Türkiye olacağını vurguladı.

Hava Trafiğinde Yeni Dönem

Uygulamanın başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’ndaki hava trafiğinde önemli bir dönüşüm yaşanacak. Eş zamanlı üçlü operasyon, mevcut pistlerin kapasitesini en verimli şekilde kullanarak hem iniş hem de kalkışlardaki yoğunluğu azaltacak. Bakan Uraloğlu, “Bu sistemle İstanbul Havalimanı’nın trafik akışı hızlanacak, dinamik kapasitesi önemli ölçüde artacak. Bu da havalimanımızın küresel ölçekteki rekabet gücünü daha da artıracak.” ifadelerini kullandı.

2022’den Bu Yana Yoğun Hazırlık

Projenin hazırlık sürecine 2022 yılının son çeyreğinde başlandığını aktaran Uraloğlu, 2023 ve 2024 yıllarında Eurocontrol, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Bu kapsamda toplantılar düzenlendi, emniyet analizleri ve simülasyonlar gerçekleştirildi. Eurocontrol tarafından hazırlanan emniyet analiz raporuna dayanarak yeni hava sahası tasarlandı, kontrol sistemleri üçlü operasyona uyumlu hale getirildi ve hava yolu şirketleri bilgilendirildi. Ayrıca hava trafik kontrolörleri, yerli ve milli simülatörler aracılığıyla eğitildi.

Avrupa’nın Zirvesindeki Yerini Pekiştiriyor

İstanbul Havalimanı’nın halihazırda Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu hatırlatan Uraloğlu, uygulamanın başlamasıyla bu konumun daha da sağlamlaşacağını belirtti. EUROCONTROL’ün 26 Mart 2025 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na atıfta bulunan Uraloğlu, 17-23 Mart 2025 haftasında İstanbul Havalimanı’nda günlük ortalama 1.326 uçuş gerçekleştiğini ifade etti.

Türkiye, Avrupa’da bir ilki gerçekleştirerek eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonlarıyla havacılık tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İstanbul Havalimanı ise bu adımla birlikte küresel havacılığın en stratejik merkezlerinden biri olmaya devam edecek.