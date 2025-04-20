Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan "Avrupa Havacılık Raporu"na göre, bu dönemde İstanbul Havalimanı, Amsterdam Schiphol (1361 uçuş), Londra Heathrow (1344 uçuş), Paris Charles de Gaulle (1341 uçuş) ve Frankfurt (1309 uçuş) gibi önemli havalimanlarını geride bıraktı .​

Bu başarı, Ramazan Bayramı tatilinin de etkisiyle artan yolcu ve uçuş trafiğini başarıyla yöneten İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini ve yönetim becerisini ortaya koyuyor. Ayrıca, havalimanında yakın zamanda hayata geçirilen üçlü kalkış pisti uygulaması, operasyonel verimliliği artırarak bu başarının elde edilmesinde önemli bir rol oynadı .​

İstanbul Havalimanı'nın bu performansı, Türkiye'nin küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu güçlendirmekte ve İstanbul'u uluslararası hava taşımacılığında önemli bir merkez haline getirmektedir. Bu gelişme, hem Türkiye'nin havacılık altyapısının gücünü hem de İstanbul Havalimanı'nın uluslararası alandaki rekabetçiliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.