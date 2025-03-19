Belediyeden yapılan açıklamada, bu tür yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, resmi hesaplar üzerinden yapılan duyuruların takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

İBB, sahte içeriklerin önlenmesi adına hukuk birimlerinin devreye girdiğini ve tüm ilgili paylaşımlar için suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için düzenli olarak açıklamalar yapılacağı ifade edildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, vatandaşların resmi sosyal medya hesaplarını takip ederek güvenilir bilgilere ulaşabileceği hatırlatıldı.