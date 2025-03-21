Soruşturma, İstanbul Barosu'nun 21 Aralık 2024 tarihinde resmi sosyal medya hesabından yaptığı ve terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i öven bir açıklama nedeniyle başlatılmıştı. Bu kapsamda, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından soruşturma açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 77. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, baro başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Bugün görülen duruşmada, mahkeme baro yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. Avukatlık Kanunu'na göre, görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenilerinin seçilmesi gerekmektedir.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın başlatılma sürecinin usul ve esas yönünden Avukatlık Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırı olduğu belirtilerek, Adalet Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izninin iptali için idare mahkemesinde dava açıldığı ifade edildi. ​

Bu gelişmeler ışığında, İstanbul Barosu'nun yeni yönetiminin belirlenmesi için en geç bir ay içerisinde seçim yapılması bekleniyor.​