Eğitim diplomasisi kavramını Türkiye'ye kazandıran, eğitim dünyasının önemli isimlerden biri olan Mustafa Aydın, birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşunda başkanlık görevleri de yürüttü.

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS), Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNİMED), UFRAD Franchising Derneği, Küçükçekmece Kent Konseyi, Avrupa Akdeniz Ülkeleri Sosyal Siyasi Eğitim ve Kültürel Organizasyonu (COPPEM), Dünya Franchise Konseyi (WFC), Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu (APFC), Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) ve Romanya Franchise Derneği (RFA) görevlerinin yanı sıra yükseköğretimdeki çalışmalarına devam ediyor.

Mustafa Aydın, geçtiğimiz günlerde Arap Dili ve Edebiyatı dalında Profesör ünvanına sahip olduğunu sosyal medya hesabından payaştı.

Aydın'ın paylaşımı şöyle:

Değerli Dostlarım,

İnsanlar vatanlarına, milletlerine ve insanlığa sağladıkları hayırlı hizmetlerle hem Allah indinde hem insanlar nezdinde değer bulurlar.

Ünvanların ise kişiyi adreslemekten başka hiçbir değeri yoktur.

Bundan dolayıdır ki insanlar, salih amel ve hayırlı hizmetler dışında Rabbin huzuruna taşıyamayacakları ne oturdukları koltuklarla ne omuzlarındaki rütbelerle ne de taşıdıkları makamlarla değer bulmazlar.

Amenna ve saddakna bunun bilincindeyiz.

Yüce Mevla’dan bu bilincimizi daha da güçlendirerek artırması dualarımla, bugün 08.05.2024 tarih itibari ile 50 yıllık eğitim hayatımın bir basamağı daha olan ve bendenizi de ziyadesi ile mutlu eden Arap Dili ve Edebiyatı alanında Profesörlüğümün onaylandığını siz değerli dostlarımla paylaşmak istiyorum.

Hayırlara vesile olur İnşaAllah.

Selam ve saygılarımla.