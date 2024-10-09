İsrail’in saldırılarının ardından Lübnan’dan kaçan, aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı farklı ülkelerden 361 yolcunun olduğu 5’inci gemi, Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’na geldi. Limana gelen 5. gemi ile bugüne kadar Mersin’e ulaşan kişi sayısının bin 800’e ulaştığı öğrenildi.

İsrail’in Lübnan’a da saldırmasının ardından burada yaşayan başka ülke vatandaşları, hava yolu kapalı olduğu için deniz yolu ile Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı’na gelmeyi sürdürüyor. Daha önce 4 gemiyle Taşucu Limanı’na gelen çok sayıda yolcu, buradan ülkelerine gitti. Bugün ise aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı farklı ülkelerden 361 yolcunun olduğu gemi limana yanaştı. Limanda pasaport işlemleri tamamlanan yolcular daha sonra çıkış yaptı.

Yolculardan Maya Şavki yaptığı konuşmada, “Lübnan’da yaşıyorum. Ailem Yalova’da yaşıyor. Tatil için geldim. Ailemi görmeye geldim. Bir hafta sonra Lübnan’a tekrar döneceğim. Lübnan’da çok kötü şeyler yaşıyoruz. Eşimin çalıştığı yerlere bomba atılıyordu. İnsanlar ölüyorlar. Çocuklar kadınlar onlar bir şey yapmadılar. İnşallah bitecek” dedi.

İsmini vermek istemeyen yabancı bir erkek yolcu ise, “Lübnan’da durum çok kötü. İnşallah iyi olacak” dedi. Şu ana kadar sivil gemilerle Lübnan’dan Mersin’e gelen yolcu sayısının bin 800’e ulaştığı belirtildi.