Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve Gazze'deki ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmak isterken İsrail'in alıkoyduğu 2 Antalyalı aktivist akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. 1 Ekim tarihinden bu yana İsrail tarafından alıkonulan Hakan Şimşek ve Alparslan Aslan'ı karşılamaya Antalya Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ,yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İstanbul'dan Antalya'ya gelen Şimşek ve Arslan Havalimanında yakınlarına sarılarak özlem giderdi. Havalimanı çıkışında konuşan Alparslan Aslan kendilerinin birkaç gün hapis kaldıklarını ama Filistinlilerin 80 yıldır büyük acılar ve çile çektiğini belirterek "Küresel kararlılık dalgası artarak devam edecek" diye konuştu.