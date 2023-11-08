İsrail, Gazze Şeridi’ndeki sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Deir el-Balah’da yer alan Bureij Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun yakınındaki yerleşim yerine saldırı düzenledi. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, vurulan binanın Ebu Gazal ailesine ait olduğunu belirterek, enkaz altında birkaç kişinin olduğunu ifade etti.



İsrail’in Deir el-Balah’da başka bir eve düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri, enkaz altındaki kişileri aramaya devam ederken, yaralıları Deir el-Balah’daki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 7 Ekim’den bu yana 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 475 kişi de yaralandı.