Almanya: Tahliyeler Başladı, ELEFAND’a Kayıt Çağrısı

Almanya, vatandaşlarını İsrail’den Ürdün’ün başkenti Amman’a tahliye etmeye hazırlanıyor. Alman Dışişleri Bakanlığı, bu kapsamda çarşamba günü için bir charter uçuş planlandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca İsrail’de bulunan Alman vatandaşlarına ELEFAND adlı kriz yönetim sistemine kayıt olmaları çağrısı yaptı. Bu listeye kaydolan Alman vatandaşlarının sayısının 4 bine yaklaştığı bildirildi.

Polonya ve Çekya Kara Yoluyla Tahliye Ediyor

Polonya, İsrail’de bulunan yaklaşık 200 vatandaşını otobüslerle Ürdün’e taşıyacak, ardından Varşova’ya hava yoluyla ulaştıracak. Benzer şekilde Çekya da vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Tel Aviv Büyükelçiliği üzerinden irtibat kurmaları istenen Çek vatandaşlarının bir kısmı çevre ülkelere doğru yola çıktı. Ancak güvenlik gerekçesiyle hangi güzergâhların kullanıldığı açıklanmadı.

ABD’den Seyahat Uyarısı ve Bilgi Toplama Süreci

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Batı Şeria ve Gazze’ye seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulundu. “Silahlı çatışma, terör ve sivil huzursuzluk” riskine dikkat çeken açıklamada, özellikle İsrail’in kuzeyinde, Lübnan ve Suriye sınırına yakın bölgelerden uzak durulması istendi. ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği, İsrail’den ayrılmak isteyen vatandaşlara dair bilgi toplama sürecini başlattı.

Litvanya: “Bu Son Şansınız Olabilir”

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, güvenlik risklerinin artması ve hava sahasının kapalı olması nedeniyle tahliyelerin kara yolu ile yapılacağını duyurdu. Vitkauskas, vatandaşlara tahliye için kayıt olmaları yönünde çağrıda bulunarak, bunun “son şans” olabileceği uyarısını yaptı.

GKRY Üzerinden Çok Uluslu Tahliyeler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail’den tahliyede önemli bir lojistik üs haline geldi. Portekiz ve Slovakya’nın yanı sıra birçok ülkenin, vatandaşlarını GKRY üzerinden tahliye etmeye başladığı bildirildi. GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, uluslararası iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Rusya ve Bulgaristan’dan Vatandaşlarına Ayrılma Tavsiyesi

Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, vatandaşlarına İsrail’i terk etmeleri çağrısı yaptı. Büyükelçi Anatoly Viktorov, özellikle Mısır üzerinden tahliye önerisinde bulundu. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ise, tahliyelerin öncelikli gündemleri olduğunu ve daha az risk taşıyan bölgelerden çıkışların planlandığını duyurdu.

İngiltere: Portal Açılacak, Vatandaşlara Kayıt Çağrısı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, İsrail’deki İngiliz vatandaşlarının tahliye sürecine yönelik bilgi toplamak üzere bir kayıt portalı oluşturulacağını duyurdu. Starmer, vatandaşlardan sığınaklara yakın olmaları ve yerel makamların talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Bölgedeki Durum Giderek Ciddileşiyor

İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanması, bölgedeki yabancı uyruklular için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Diplomatik temsilcilikler tahliye planlarını hızlandırırken, özellikle hava sahasının kapalı olması, alternatif güzergâhların önemini artırıyor. Tahliyelerin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.