İsrail'den ABD'ye Güvence Talebi

Haberde, İsrail'in ABD'den Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğini sınırlayacak güvenceler talep ettiği ifade edildi. Tel Aviv yönetiminin, Ankara'nın Suriye'de askeri üs kurmaması ve İsrail karşıtı politikalar üretmemesi için Washington'dan net adımlar atmasını istediği ileri sürüldü.

Türkiye'nin Bölgedeki Varlığı İsrail'i Endişelendiriyor

Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail’in, "Türk ordusunun Suriye'de doğrudan varlık göstereceği zamana hazırlandığı" iddiasına yer verilen haberde, Tel Aviv'in bölgedeki askeri ve siyasi dengelerin Türkiye lehine değişmesinden endişe duyduğu belirtildi. İsrail’in ABD’ye yaptığı çağrının, bu endişeler çerçevesinde şekillendiği ve bölgedeki çıkarlarını koruma amacı taşıdığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları Hatırlatıldı

Haberin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye politikalarına ilişkin yaptığı açıklamalara da yer verildi. Erdoğan’ın, "Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir." ifadeleri hatırlatıldı.

Bölgedeki gelişmeler, Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejileri ile İsrail'in çıkarları arasındaki gerilimin yeni bir boyuta evrildiğini gösterirken, ABD'nin bu süreçte nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.