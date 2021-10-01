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ISPARTA
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ISPARTA / Son Dakika
ISPARTA / Günün Gelişmeleri
’Bir hareketine bakar hayat’
Isparta’da eğlence merkezlerine uyuşturucu temin eden zanlı tutuklandı
Isparta Çandır’da 12 Bin 503 fidan toprakla buluştu
Isparta’da otobüs durakları sabunlu suyla temizleniyor
Eğirdir Yeniden Ardıç Kokacak
Isparta Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
Isparta 32 Spor jet hızıyla hocasını buldu
Isparta 32 Spor’da Tarık Söyleyici yollar ayrıldı
Isparta’da karmaşaya neden olan kavşak yeniden düzenleniyor
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta’da saygı ve minnetle anıldı
Hedef 12 ay turizm 500 bin ziyaretçi
Isparta Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş görevine başladı
Isparta’da yanan ev kullanılmaz hale geldi
Isparta’da filenin şampiyonu itfaiye müdürlüğü oldu
Elektrikli jet motoru Eğirdir Gölünde test edildi
ISPARTA
Isparta’da Ortaöğretim nitelik geliştirme çalıştayı gerçekleştirdi
ISPARTA
Isparta’da Halife Sultan Mezarlığına 8 bin kabirlik yeni alan oluşturuluyor
ISPARTA
Eğirdir Gölü’nü kurtaracak çalıştayın sonuç bildirgesi yayınlandı: "Vakit kaybetmeden projeler hayata geçirilmeli"
ISPARTA
Sayı düşmesine rağmen Batı Akdeniz’de en fazla vaka Isparta’da
ISPARTA
Isparta’da kültür gecesinde renkli görüntüler ortaya çıktı
ISPARTA
Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevine başladı
ISPARTA
Isparta’da satılması yasak olan bin 455 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi
ISPARTA
Isparta Belediyesi 7,6 MV’lık GES yatırımına başladı
ISPARTA
Yaşları küçük, maharetleri büyük ellerden Cumhuriyet sergisi
ISPARTA
Isparta’da yetişen komandolara geçit töreninde büyük ilgi
ISPARTA
Isparta’da, Cumhuriyet kupası için yarıştılar
ISPARTA
Cumhuriyet için yürüdüler, doğaya kınalı keklik bıraktılar
ISPARTA
Isparta’da yakalanan dilenci kendisini yere attı, ambulansla hastaneye götürülen kadın sapasağlam çıktı
ISPARTA
Isparta’da kazanlar pekmez üretimi için kaynıyor
ISPARTA
Isparta’nın yeni bulvarı asfaltlanıyor
ISPARTA
Isparta’da bin 3 kayıt dışı istihdam tespit edildi
ISPARTA
Orman yangınında zarar gören Çandır’da 5 ev daha yapılıyor
ISPARTA
Isparta’da veliler çocuk suçlarının önlenmesi konusunda bilgilendirildi
ISPARTA
Isparta’da 2021 yılında 7 bin 295 kişi iş sahibi oldu
ISPARTA
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den Ispartaspor’a moral yemeği
ISPARTA
Isparta Belediyesi orman yangınında zarar gören Çandır’da 5 ev daha yapılıyor
ISPARTA
Doğa ile iç içe Isparta’dan Sagalossos’a turizm yolu
ISPARTA
Isparta yeni bulvarına kavuşuyor, şehir trafiği rahatlıyor
ISPARTA
Isparta 32 Spor’dan ahde vefa
ISPARTA
Isparta’da 19 Ekim Muhtarlar günü kutlandı
ISPARTA
Isparta’da jandarma ve emniyetten şok uygulama
ISPARTA
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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1. Trabzonspor
12
30
2. Hatayspor
12
23
3. Konyaspor
12
23
4. Galatasaray
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21
5. Alanyaspor
12
21
6. Beşiktaş
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20
7. Fenerbahçe
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20
8. Karagümrük
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19
9. Başakşehir
12
18
10. Adana Demirspor
12
16
11. Altay
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16
12. Gaziantep FK
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13. Kayserispor
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14. Antalyaspor
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15. Sivasspor
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13
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12
10
18. Kasımpaşa
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19. Göztepe
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9
20. Rizespor
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7
Takımlar
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P
1. Ankaragücü
12
27
2. Ümraniye
12
27
3. Eyüpspor
12
26
4. Bandırmaspor
12
22
5. Erzurumspor
11
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6. Kocaelispor
11
20
7. Tuzlaspor
11
17
8. İstanbulspor
11
16
9. Samsunspor
11
15
10. Adanaspor
12
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11. Bursaspor
11
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12. Gençlerbirliği
11
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13. Boluspor
11
13
14. Denizlispor
11
11
15. Menemenspor
11
11
16. Ankara Keçiörengücü
11
10
17. Manisa FK
12
10
18. Altınordu
12
10
19. Balıkesirspor
11
6
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P
1. Chelsea
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26
2. Man City
11
23
3. West Ham
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4. Liverpool
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6. M. United
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17
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17. Watford
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10
18. Burnley
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20. Norwich City
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P
1. Real Sociedad
13
28
2. Real Madrid
12
27
3. Sevilla
12
27
4. Atletico Madrid
12
23
5. Real Betis
13
21
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20
7. Osasuna
13
19
8. Athletic Bilbao
12
18
9. Barcelona
12
17
10. Valencia
13
17
11. Espanyol
13
17
12. Villarreal
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13. Mallorca
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14. Deportivo Alaves
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15. Celta de Vigo
13
12
16. Cádiz
13
12
17. Granada
12
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18. Elche
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11
19. Levante
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20. Getafe
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