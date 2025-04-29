İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, OHAL uygulamasının talepte bulunan bölgelerde geçerli olacağı belirtildi. Madrid, Endülüs ve Extremadura bölgeleri, merkezi hükümetten kamu düzeni ve diğer temel hizmetlerin devralınmasını talep eden ilk bölgeler oldu.

İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, Katalonya, Aragon, Bask Bölgesi, Galiçya, Asturias, Navarre, Kastilya ve Leon, Extremadura, Endülüs ve La Rioja'nın bazı kesimlerine kademeli olarak elektrik verilmeye başlandığını duyurdu. Elektrik arzının diğer bölgelerde de aşamalı olarak yeniden sağlanacağı bildirildi.

Nükleer Tesislerde Risk Yok

İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi (CSN), kesintilerin ardından ülkedeki nükleer reaktörlerin güvenli şekilde kapatıldığını ve acil durum jeneratörlerinin devreye alındığını açıkladı. CSN, herhangi bir güvenlik ihlali olmadığını vurguladı.

Kesintinin Nedeni Hala Belirsiz

Başbakan Pedro Sanchez, kesintinin nedenine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmadığını belirterek, vatandaşları spekülasyonlardan kaçınmaya ve yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeye çağırdı. Sanchez ayrıca, Fransa ve Fas’ın desteğiyle ülkenin bazı kuzey ve güney bölgelerine elektriğin yeniden sağlandığını ifade etti.

Başbakan, telekomünikasyon hizmetlerinin korunması için vatandaşlardan telefon kullanımında tasarruflu davranmalarını istedi. Ülke genelinde sokaklardaki güvenlik önlemleri artırılırken, hastanelerin hizmet vermeye devam ettiği, hava ve tren trafiğinde ise güvenlik nedeniyle bazı aksaklıklar yaşandığı bildirildi.

Kesintinin Etkisi Portekiz ve Fransa’ya da Sıçradı

Elektrik kesintisi sadece İspanya ile sınırlı kalmadı. Portekiz’de de başkent Lizbon ve Porto başta olmak üzere birçok şehirde metro seferleri durduruldu, trafik ışıkları devre dışı kaldı ve kartlı ödeme sistemlerinde kesintiler yaşandı. Portekizli havayolu şirketi TAP Air, yolcuları havalimanlarına gitmemeleri konusunda uyardı.

Fransa'nın bazı bölgelerinde ise kısa süreli elektrik kesintileri meydana geldi. Fransız elektrik operatörü RTE, kesintilerin ardından bölgelerde elektriğin hızla geri verildiğini açıkladı.

Avrupa’nın güneybatısında yaşanan bu geniş ölçekli enerji krizi, kıtadaki altyapı dayanıklılığına ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.