Iğdır’da yürütülen temasların ardından kısa sürede somut bir projeye dönüşen imza töreni; Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ile KEYVAN Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Keyvan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bölgesel Kalkınma ve Teknoloji Ekosistemi İçin Stratejik Hamle

Söz konusu ortaklık çerçevesinde; Iğdır’da havacılık veri merkezi kurulması başta olmak üzere, veri odaklı teknolojiler ve havacılık verisi üretimi alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütülecek.

Atılan bu imza; veri altyapıları, ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretim alanlarında şekillenecek uzun vadeli bir vizyonun en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

Iğdır’ın teknoloji yatırımları alanındaki konumunu güçlendiren bu adımın, Türkiye genelindeki veri temelli kalkınma projelerine de model teşkil etmesi hedefleniyor.

Genç İstihdamına Katkı ve Nitelikli İnsan Kaynağı

Proje kapsamında; özellikle yazılım ve havacılık bölümlerinden mezun olan gençlerin istihdam edilmesi ve bölgedeki nitelikli insan kaynağının yerinde değerlendirilmesi amaçlanıyor. Proje ile Iğdır’ın hem bölgesel hem de Avrupa ölçeğinde değer üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Öte yandan kurulacak merkez ile Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) denetim süreçlerinin doğrudan bu altyapı üzerinden yürütülmesi öngörülüyor. Türkiye’nin ikinci havacılık veri merkezinin Iğdır’da konumlandırılması, ülkemizin havacılık verisi alanındaki yerli ve sürdürülebilir kapasitesine de önemli katkı sunacak.

Milletvekili Alagöz: Iğdır’ı Teknoloji Üssüne Dönüştürüyoruz

İmza töreninde konuşan Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, projenin bölgenin geleceğine yapılan stratejik bir hamle olduğunu vurguladı.

Alagöz, “Bugün atılan bu imza, Iğdır’ımızın yüksek teknolojiyle buluştuğu yeni bir dönemin başlangıcıdır. Gençlerimizin kendi memleketlerinde nitelikli iş imkânlarına kavuşması, bilgi ve üretimin burada değer bulması en büyük önceliğimizdir. Üniversitemiz ile özel sektörün güçlerini birleştirdiği bu proje sayesinde Iğdır’ı uluslararası ölçekte söz sahibi bir teknoloji merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımın şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Rektör Gürel: Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Güçlü Bir Örneği

Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel ise Iğdır Üniversitesi ile KEYVAN Havacılık arasında hayata geçirilen bu ortaklığın, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü bir örneğini teşkil ettiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Gürel, “Serhat Teknopark’ımız bünyesinde kurulacak merkezle akademik bilgi üretimi desteklenirken, öğrencilerimiz için uygulamalı eğitim ve istihdam kapıları aralanacak. Iğdır’ı bir teknoloji ve inovasyon üssü haline getirecek bu adımın hayırlı olmasını diliyor, bu sürecin mimarı olan Milletvekilimiz Sayın Cantürk Alagöz’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Mehmet Keyvan: Bu Adımı Stratejik Bir Dönüşümün Parçası Olarak Görüyoruz

KEYVAN Havacılık CEO’su Mehmet Keyvan ise bu iş birliğini sadece bir merkez projesi olarak görmediklerini belirterek, “Bunu; bölgenin teknoloji kapasitesini artıran, genç istihdamını destekleyen ve veri odaklı insan kaynağının gelişimine katkı sunan büyük bir dönüşümün parçası olarak değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.