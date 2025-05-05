Gayrimenkul Uzmanı Harun Tavlı, uygulamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, "Devletin tarım arazilerine el koyması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Aksine, iki yıl boyunca işlem görmeyen tarım arazileri, bulunduğu bölgedeki vatandaşlara sezonluk olarak kiraya verilerek üretime kazandırılacak. Bu sayede hem tarımsal üretim destekleniyor hem de topraklar değer kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Yerel Üretici Öncelikli Olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından il ve ilçe tarım müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak Arazi Tespit Komisyonları, işlenmeyen arazileri tespit ederek, bu arazileri yerel halka kiralamak üzere harekete geçecek. Köy muhtarlıklarıyla koordineli şekilde yürütülecek bu süreçte, kiralama bedeli ise aynı bölgede bulunan üç benzer tarım arazisinin ortalama değeri üzerinden hesaplanacak.

Şeffaf ve Katılımcı Bir Model

Harun Tavlı, uygulamanın şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, "Tarla sahiplerine ulaşılarak bilgilendirme yapılıyor. Amaç, atıl duran arazilerin değerlendirilip ülke ekonomisine kazandırılması. Ayrıca kira bedeli tespit edilip doğrudan arazi sahibine ödeniyor. Böylece hem üretim canlanıyor hem de arazi sahibi kazanç elde ediyor" dedi.

Yeni Dönem 1 Ağustos - 30 Eylül Arasında Başlayacak

Uygulama kapsamında 1 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında kiralama süreci başlatılacak. İki yıl üst üste boş kalan ve bir başkasına da kullandırılmayan tarım arazileri, bu süreçte devlet tarafından kiralanarak üretim için değerlendirmeye açılacak.

Tavlı, “Bu uygulama hem ülke tarımı için büyük bir adım hem de yıllardır boş kalan, verimsiz hale gelen topraklar için bir can suyu. Tarım arazilerinin mutlaka üretime kazandırılması gerekiyor. Bu nedenle bu adımı sonuna kadar destekliyoruz” şeklinde konuştu.