Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden ’sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, allahınızı, kitabınızı, o arap peygamberinizi s.... atarım:)’ şeklinde ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan Samira Beyza Gürkan’ın (22) adresi Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla tespit edildi. Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri, 18 Ağustos tarihinde genç kadını yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Samira Beyza Gürkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.