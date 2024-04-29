Bu hafta yapılması planlanan iki güven oylamasından yeterli desteği alamayacağı tartışılan İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, istifa kararı aldığını açıkladı.

SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu geçtiğimiz perşembe bozma kararı aldı.

Bunun üzerine İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) Lideri Hamza Yusuf'un istifa edeceği yönünde iddialar gündeme geldi.

İki güven oylamasıyla karşı karşıya

Hamza Yusuf'un bu hafta biri kendi partisi diğeri de hükümeti için olmak üzere iki güven oylamasıyla karşı karşıya kalabilmesi tartışıldı.

Yusuf, İskoçya Yeşiller Partisi ile güç paylaşımı anlaşmasının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, güven oylamasını kazanacağını düşündüğünü belirterek istifa etmeyi düşünmediğini dile getirdi.

İstifa kararını açıkladı

Ancak iddialar gerçeğe dönüştü ve 29 Mart 2023'te resmen görevine başlayan Hamza Yusuf, görevinden istifa etti.

Yusuf, bugün Türkiye saati ile 14.00’te basın açıklaması gerçekleştirdi ve kararını duyurdu.

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon'ın istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Yusuf, iki gün sonra yemin ederek 29 Mart'ta resmen görevine başlamış ve "İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı" olmuştu.

Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.