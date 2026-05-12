Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler U23 Milli Takımı, 11-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi son kampını Riva'da gerçekleştirdi.

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, Ay-Yıldızlı ekibin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Tesisleri'ndeki kampını ziyaret ederek İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ile U23 Milli Takımı'nın teknik ekip ve futbolcuları ile bir araya geldi. Dursun Gözel, son Olimpiyat Şampiyonu olarak hedeflerinin Dünya Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarlamak olduğunu vurguladı.

İşitme Engelliler U23 Milli Takımı'nın bu önemli turnuva öncesi son hazırlık çalışmalarını da yerinde takip eden Kerim Vural, TFF'nin kurumsal olarak 2006 yılından bu yana engelli futboluna desteğini artırarak devam ettirdiğini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başarı dileklerini ileten Vural, Ay-Yıldızlılara inancını yenileyerek kafileyi Dünya Kupası'na uğurladı.