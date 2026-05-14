Trendyol Süper Lig’de 34. ve son hafta heyecanı yarın, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar oynanacak maçlarla yaşanacak. Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilediği sezonda Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ün ardından küme düşecek son takım da bu hafta belli olacak. Göztepe ile RAMS Başakşehir de Avrupa kupalarına katılma yolunda 5.'lik mücadelesi verecek.
Son haftada dört takım düşme adayı
Ligin son haftası dört takım arasındaki kümede kalma mücadelesine sahne olacak. Kasımpaşa, şampiyon Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise Trabzonspor’a konuk olacak. Bir diğer düşme adayı Antalyaspor da Kocaelispor’u ağırlayacak. Alınacak sonuçlara göre Kasımpaşa, Eyüpspor, Gençlerbirliği veya Antalyaspor'dan biri Trendyol 1. Lig'e düşecek.
Süper Lig’de 34. haftanın programı şöyle:
15 Mayıs Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
16 Mayıs Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir
20.00 Samsunspor - Göztepe
17 Mayıs Pazar
17.00 Kayserispor - Konyaspor
20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray
20.00 Antalyaspor - Kocaelispor
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği