Sarı-lacivertli camiada teknik yapılanma ve sportif yapılanma üzerine çalışmalar sürerken, Safi’nin İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini ile bir araya geldiği öne sürüldü.

"Paolo Maldini is considering a return to the football world, having recently had lunch at Milan's Il Salumaio di Montenapoleone 1957 with a Fenerbahçe presidential candidate." (Paolo Maldini, yakın zamanda Milano'daki "Il Salumaio di Montenapoleone 1957" adlı restoranda Fenerbahçe başkan adayı ile öğle yemeği yiyerek futbol dünyasına geri dönmeyi düşünüyor.) Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı İçeriği Görüntüle

Edinilen bilgilere göre Hakan Safi, Milano’da bir maç izledikten sonra Milan’ın unutulmaz kaptanlarından ve eski yöneticilerinden Paolo Maldini ile öğle yemeğinde buluştu. Görüşmenin, Fenerbahçe’nin gelecekteki sportif yapılanmasına yönelik olabileceği iddiaları gündeme geldi.

İtalyan gazeteci Maurizio Pistocchi’nin haberine göre Maldini’nin yeniden üst düzey futbola dönme ihtimali üzerinde durduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin deneyimli futbol adamını sportif yapılanmada değerlendirmek istediği öne sürüldü.

Haberde, “Milan taraftarı yönetimi protesto ederken Paolo Maldini büyük futbola geri dönüp dönmemeyi değerlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde Milano’daki Salumaio 1957’de Fenerbahçe Başkanı ile öğle yemeği yedi” ifadelerine yer verildi.

İddialara göre sarı-lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray karşısında sportif rekabette avantaj sağlamak adına Maldini gibi uluslararası futbol vizyonuna sahip bir ismi projeye dahil etmeyi hedefliyor.

Futbolculuk kariyerinde Milan formasıyla sayısız başarı yaşayan Paolo Maldini, yöneticilik döneminde de kulübün sportif yapılanmasında önemli rol üstlenmişti. Maldini’nin ayrıca ABD ekibi Miami FC’nin ortakları arasında yer aldığı biliniyor.