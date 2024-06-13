Bu kapsamda Erbil Build Expo Fuarı, Egypt HVAC-R Expo-Ashrae Cairo Fuarı ve Avusturalya’da düzenlenen ARBS 2024 Fuarı’na milli katılım organizasyonları gerçekleştiren İSİB, global arenada iklimlendirme sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Geniş katılımla gerçekleşen etkinliklerde stratejik iş birlikleri için önemli görüşmeler yapıldı.

Türk iklimlendirme sektörünün tek ve koordinatör ihracatçılar birliği İSİB, sektörün ihracat potansiyelini artırmak adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Orta Doğu'nun en büyük inşaat fuarı olan Erbil Build Expo, Mısır’ın tek iklimlendirme sektörü etkinliği Egypt HVAC-R Expo-Ashrae Cairo Fuarı ve Avustralya’nın Sidney şehrinde düzenlenen ARBS 2024 Fuarı’na milli katılım organizasyonları gerçekleştiren İSİB, Türkiye’deki iklimlendirme sanayi ihracatçılarının sınırları aşarak önemli global sektör temsilcileri ile bir araya gelmesini sağladı.

Irak ve Türkiye arasındaki yeni ticari ilişkiler için önemli temaslar gerçekleştirildi

Orta Doğu'nun en büyük inşaat fuarı olan Erbil Build Expo’da İSİB öncülüğünde düzenlenen milli katılım organizasyonuna Türkiye’den sekiz firma katılım gösterdi. 408 fuar katılımcısı firmanın bir araya geldiği Erbil Build Expo’yu fuar boyunca 20 bin kişi ziyaret etti. Sektörle ilgili beklentilere büyük ölçüde cevap veren etkinlikte, iki ülke arasındaki yeni ticari ilişkiler için önemli temaslarda bulunuldu. Geniş bir coğrafyayı bir araya getiren fuar kapsamında yapılan milli katılım organizasyonu, sektör firmalarını, üst düzey alıcıları ve hükümet-devlet kuruluşlarını bir araya getirdi. Böylece etkinlik farklı iş fırsatlarının değerlendirilmesi ve sektördeki yeniliklerin izlenmesi için önemli bir platform oluşturdu. Fuarın ilk günü T.C. Erbil Başkonsolos Vekili Erman Topçu ve T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Ateşesi Kemal Bahadır, İSİB standını ve Türkiye’den katılım sağlayan firmaların stantlarını ziyaret ederek Irak pazarı ve ticari ilişkiler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan görüşmelerde, milli katılım organizasyonunun katılımcılar ve alıcılar arasındaki bağlantıları kolaylaştırarak verimli iş birliklerinin ve ticari büyümenin önünü açtığı belirtildi.

Mısır pazarında artan ekonomik iş birlikleri değerlendirildi

Mısır'ın tek HVAC-R endüstrisi etkinliği olan Egypt HVAC-R Expo-Ashrae Cairo Fuarı’na Türkiye’den 16 firma katılım gösterdi. Mısırlı firmalarla Türkiye’den sektör temsilcilerini buluşturan fuarda, İSİB’i temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz yer aldı. Toplam 273 katılımcı firmanın yer aldığı fuarın açılışını ise Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mohamed Shaker Al-Marqaby ile Mısır Ticaret ve Endüstri Bakanı Ahmed Samir yaptı. Aynı gün T.C. Ticaret Bakanlığı Kahire Ticaret Müşaviri Hakan Atay katılımcı firmaları ziyaret ederek, Mısır pazarı ve ticari ilişkileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Fuarın Mısır'daki iklimlendirme sektörü için önemli bir platform oluşturduğunu belirten İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz; “Tüm ürün gruplarında 58.4 milyar dolar ithalatı olan Mısır, iklimlendirme sektörü alanında 2023 yılında 2.5 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Bir önceki yıla göre ithalatı, yüzde 11 oranında azalış göstermiş olmasına rağmen Türkiye’nin 2022 yılında yüzde 5.3 olan Mısır’ın sektör ithalatındaki payı 2023 yılında yüzde 5.8 oldu. İki ülke arasındaki ilişkiler ve Mısır ekonomisinin gelişmesi ile birlikte kapsamı artan ekonomik iş birlikleri iklimlendirme sektörü alanında da etkisini gösteriyor. Biz İSİB olarak gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla bu ekonomik potansiyelin iklimlendirme alanında artması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Avustralya pazarında Türk marka algısını güçlendirecek görüşmeler yapıldı

Dünyaca ünlü ARBS 2024 Fuarı’na da milli katılım organizasyonu ile imza atan İSİB, birliğin sekiz üyesini bu etkinlikte bir araya getirdi. Organizasyona İSİB’i temsilen İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Savcı katılım sağladı. Fuarın ilk günü T.C Sidney Muavin Konsolosu Mehmet Erçıktı ve T.C Ticaret Bakanlığı Ticaret Ataşesi Yavuz Gökçayır İSİB standını ve Türk katılımcıları ziyaret ederek pazar hakkında önemli bilgiler paylaştı. ARBS 2024 Fuarı’nın, Avustralya pazarının yüksek alıcı potansiyeli sebebiyle sektör için önem arz ettiğini söyleyen İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Savcı; “Bu noktada iki ülke arasındaki verilere bakıldığında, Avustralya’nın iklimlendirme ürünlerinde Türkiye’nin ithalattaki payı 2022’de yüzde 0,41 iken 2023 yılında yüzde 0,45 olduğu görülüyor. Türkiye, Avustralya ithalatında ise 28. sırada yer alıyor. Avusturalya, uzak bir pazar olmasına rağmen ülkede üretimin olmaması sebebiyle ülke ithalatçı bir konumda bulunuyor. Bu kapsamda pazarda ürünler daha yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Ülkeye ürün ihracatında; doğru ürün, yüksek kalite ve tedarik sürekliliği öne çıkan konulardır. İlerleyen dönemlerde Avustralya’ya başka faaliyetler gerçekleştirilmesi planlandığı için bölgede kaliteli Türk ürünü algısı yaratılması büyük önem arz ediyor” dedi.