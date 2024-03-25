Enterprise Türkiye ve Gürbaşlar Group Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir'in ağabeyi Mustafa Başdemir'in vefat haberi iş dünyasında derinden üzdü,

Merhum Başdemir'in cenazesi 26.03. 2024 (yarın) öğle namazına Müteakip İstanbul- Eyüpsultan camisinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Ekovitrin olarak merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Mustafa Başdemir Kimdir?

Mustafa Başdemir 1948 yılında Malatya’nın Kale ilçesine bağlı Kıyıcak köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Kıyıcak köyünde, ortaokul ve liseyi ise Elazığ İmam Hatip’te tamamladı. Yüksek öğrenim eğitimi için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine başladı. Son sınıf öğrencisiyken ufak bir lastik ve oto ticaret ile iş hayatına atıldı. Kardeşi Adnan Başdemir’in İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmesi üzerine 53 senedir İstanbul’da ticaretle uğraşmaktalar. Tahsin Başdemir maddi imkansızlıklardan ötürü oğlu Mustafa Başdemir’in ortaokula devam edemeyeceğini söylüyor. Mustafa Başdemir’de bu sözlerin ardından İstanbul’a gidiyor. Fakat İstanbul’da bir hafta kalan Başdemir, okumak için Elazığ’a geri döndüğü günü dönüm noktası olarak kabul ediyor. İstanbul'da 53 Yıldır ticaretle uğraşıyor. Malatya'daki AVM, Otel ve Konut Projelerini yapan Malatya Girişim Gurubunun yöneticisi de olan Başdemir'in vefatı üzüntü yarattı.