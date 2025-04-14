Seminerin açılış konuşmasını yapan 29. Dönem TBMM Başkanı, 58. ve 59. Dönem Adalet Bakanı, TOBBUYUM Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, hukuki istikrarın, girişimlerin başarısı için temel unsur olduğunu vurguladı. Türkiye'de 9.300’den fazla yürürlükte yasa bulunduğuna dikkat çeken Çiçek, "Meclis bir kanun fabrikası gibi çalışıyor ama sorunlarımız devam ediyor. Demek ki sadece kanun çıkarmak yeterli değil. Yasaların çağın ruhuna uygun şekilde yorumlanması ve içtihatlarla şekillendirilmesi gerekiyor" dedi.

“Beşli İstikrar Şart”

Siyasi istikrarın yanında hukuki, bürokratik, ekonomik ve ahlaki istikrarın da eş zamanlı sağlanması gerektiğinin altını çizen Çiçek, iş barışının tesisi için hukuk sisteminin güven inşa eden bir yapıda olması gerektiğini belirtti.

Yargı Kararları Uygulamada Yol Gösteriyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, çalışma hakkının temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak, bu hakkın Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığını hatırlattı. Uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmenin yargı organlarının sorumluluğunda olduğunu belirten Şentürk, “Yargıtay’ın özellikle 9. Hukuk Dairesi ile Hukuk Genel Kurulu, iş hukukuna yön veren içtihatlar üretmektedir” dedi.

“Değişen Koşullar Yeni Yaklaşımlar Gerektiriyor”

Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak da iş hukukunun dinamik yapısına dikkat çekerek, dijitalleşme, esnek çalışma modelleri ve sendikal haklara ilişkin güncel zorluklara karşı yeni çözüm yolları geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. 4857 sayılı İş Kanunu’nun teknolojik ve ekonomik dönüşümler ışığında güncellenmesinin önemine vurgu yapan Albayrak, bu tür seminerlerin uygulamaya yönelik faydalar sağladığını kaydetti.

“Hukuk ve Güven, Üretim ve Yatırımın Temelidir”

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, iş dünyası, akademi ve yargı mensuplarını buluşturan bu tür platformların sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturduğunu belirtti. Kıvanç, “Ekonomiyi büyütecek olan özel sektördür. Ancak bunun için sürdürülebilir bir yatırım ortamı gerekir. Hukuk, güven ve istikrarın temelidir” diye konuştu.

Akademik Katkı ve Süreklilik Vurgusu

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsevil Alpagut ise seminerin, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin iş hukukuna etkilerini değerlendirmek açısından kritik olduğunu dile getirerek, dernek olarak her yıl Kasım ayında Yargıtay kararlarının ele alındığı etkinlikler düzenlediklerini ve güçlü bir akademik külliyat oluşturduklarını ifade etti.

Altı Başlıkta Derinlemesine Tartışmalar

Altı oturumda gerçekleştirilen seminerde “Yargıtay İçtihadı Işığında Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa”, “İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk”, “İşin ve İşletmenin Gerekleriyle Fesih”, “Fazla Çalışma ve Dijital Kayıtlar”, “İşçinin İhbar ve İfa Hakkı (Whistleblowing)” ile “İşverenin Yönetim Yetkisi ve İşçinin Özel Yaşamı” konuları masaya yatırıldı. Katılımcılar, Yargıtay kararlarının ışığında somut uygulama sorunlarını ele alarak çözüm önerileri geliştirdi.

Bu tür etkinliklerin, hem yargı kararlarının gelişimine katkı sunduğu hem de iş dünyası ile hukuk dünyası arasında köprü kurduğu vurgulandı.